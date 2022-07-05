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Сегодня разработчики песочницы Zombie Cure Lab сообщили, что проект выйдет в раннем доступе Steam до конца текущего года. Тайтл будет поддерживать множество языков, в том числе польский и русский.
В этой игре вам предлагают не убивать орды мертвецов, как это делают почти все проекты про зомби, а попытаться излечить их, дать второй шанс на жизнь в этом мире после болезни. Разработчики вдохновились успешными проектами жанра, среди них Prison Architect и Two Point Hospital, так что геймплей будет походить на две этих игры, с изменениями разумеется. В мире осталось не так много здоровых людей с рабочими мозгами, им необходимо бросить вызов смертельной болезни и найти средство для излечения, а после найти метод распространить лекарство.
В игре присутствуют ресурсы — еда, дерево и камень. Из них необходимо строить защитную базу, изучать технологии, и конечно разрабатывать лекарство. Нанести урон зомби тоже можно — представляю вам замораживающие лучи, это не убьет мертвеца, но надолго остановит его. Старайтесь выходить с лекарством темной ночью, чтобы не попасться огромной орде. На базе необходимо построить кухню, спальню и другие блага, чтобы ваши ученые и излеченные не погибли.