Изображения обнаружили в файлах Warzone Mobile.

Пиши на наш сайт и зарабатывай

Пиши на наш сайт и зарабатывай

RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал

RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал





реклама

Гран-При

Сегодня в сеть выложили несколько фотографий будущих локаций сетевого режима Call of Duty: Modern Warfare 2. Стоит упомянуть, что их обнаружили в файлах некой Warzone Mobile.

Первоисточником выступил аккаунт в Twitter @R3AL1TYUK, однако публикация была быстро удалена из-за страйков со стороны разработчиков Call of Duty. Конечно, фотографии никуда не потерялись, их опубликовали на Imgur, плюс написали все названия локаций.

Первая локация называется "гран-при", уже с первого взгляда на фото, мои ожидания от карт в Modern Warfare 2 увеличились. Вторая локация — Нефтяное поле, как видно эта карта переносит нас к ближнему востоку, где-то в Аравию или Ирак.

Нефтяное поле

@R3AL1TYUK создал новый твиттер аккаунт и сообщил, что имеет еще больше фотографий, в списке неопубликованных карт находятся даже те, которые были в прошлых частях игры, например Favela, Firing Range, Killhouse.

Вполне возможно, что разработчики добавят множество переработанных карт из старых частей Modern Warfare, и не только MW. А я напомню, что релиз Call of Duty: MW2 запланирован на 28 октября текущего года. После релиза основной игры, через несколько месяцев увидит свет вторая часть королевской битвы Warzone, а еще через пару месяцев выйдет подобие Таркова.

анонсы и реклама Вдвое подешевела 6700XT в Регарде RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр RTX 3080 уже дешевле 80 тр - делай заказ RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b> Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 3050 Ti MSI Gaming за гроши с мегаскидкой 6800XT за 70 тр в Регарде <b>3080 Gigabyte Gaming дешевле 80тр</b> -25% на RTX 3070 = дешевле 70тр 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 6700XT дешевле 50 тр - пора брать <b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b> Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри