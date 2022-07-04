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Сегодня в сеть выложили несколько фотографий будущих локаций сетевого режима Call of Duty: Modern Warfare 2. Стоит упомянуть, что их обнаружили в файлах некой Warzone Mobile.
Первоисточником выступил аккаунт в Twitter @R3AL1TYUK, однако публикация была быстро удалена из-за страйков со стороны разработчиков Call of Duty. Конечно, фотографии никуда не потерялись, их опубликовали на Imgur, плюс написали все названия локаций.
Первая локация называется "гран-при", уже с первого взгляда на фото, мои ожидания от карт в Modern Warfare 2 увеличились. Вторая локация — Нефтяное поле, как видно эта карта переносит нас к ближнему востоку, где-то в Аравию или Ирак.
@R3AL1TYUK создал новый твиттер аккаунт и сообщил, что имеет еще больше фотографий, в списке неопубликованных карт находятся даже те, которые были в прошлых частях игры, например Favela, Firing Range, Killhouse.
Вполне возможно, что разработчики добавят множество переработанных карт из старых частей Modern Warfare, и не только MW. А я напомню, что релиз Call of Duty: MW2 запланирован на 28 октября текущего года. После релиза основной игры, через несколько месяцев увидит свет вторая часть королевской битвы Warzone, а еще через пару месяцев выйдет подобие Таркова.