реклама
Сегодня независимая студия Falcon GameStudio сообщила, что состоялся релиз стратегии в реальном времени про отряд пожарных FireSquad. Игра доступна в Steam по цене в 289 рублей или 11,99 долларов США.
FireSquad переносит вас в роль командира отряда пожарных, ваша главная цель — спасать людей попавших в беду. У вас не так много времени на принятие решений, ведь проект — стратегия в реальном времени, долго думать над действиями спасателей не получится. Игроку позволено выламывать двери и окна, искать интерактивные предметы в случайно сгенерированном здании, и спасать пострадавших до обвала здания. Да, в этой игре со временем здание будет разрушаться, и вам придется подстраиваться под обвалы.
Распространение огня предсказать сложно, он двигается в случайном направлении. При попадании пламени на активно работающую бытовую технику может произойти взрыв, а если быть точнее — точно взорвется. Пламя имеет свойство блокировать проходы, из-за чего можно попасть в огненную ловушку.
FireSquad дает вам командовать группой из четырех спасателей, которые со временем набираются опыта и тренируются. Можно выбрать сложность от легкой до тяжелой, и идти покорять пламя в случайно сгенерированном помещении.