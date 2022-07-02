Приблизительная дата мероприятия — конец 2022 года.

реклама

В коем то веке Ubisoft экспериментирует в своих играх над проведением действительно интересных и крупных мероприятий. Так, разработчики Riders Republic готовят большую акцию, во время которой весь лес в тайтле будет подожжён. Данное мероприятие может стартовать как в конце текущего года, так и в начале следующего. Дату мы узнаем только после начала, и то от игроков, разработчики решили не объявлять начало события. В определенный день весь лес будет гореть.

Во время события игроки смогут полюбоваться красочным пламенем, красным небом, и задымленными трассами. Все персонажи будут вынуждены одеть на себя респираторы. Изменения не только визуальные — но и геймплейные. Во время события некоторые проезды будут заблокированы пожаром или обвалом деревьев. Однако игроки могут собраться вместе, и остановить распространение огня выполняя специальные задания.

Идея провести крупное мероприятие с поджогом леса была представлена в рамках Playing for the Planet Alliance. Разработчики хотят в игровой форме донести опасность лесных пожаров в реальной жизни, и как этому можно противодействовать.

анонсы и реклама <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 70 тр</b> Вдвое подешевела 6700XT в Регарде RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b> RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже <b>6900XT Gigabyte Aorus намного дешевле 100</b> Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр 3050 Ti MSI Gaming за гроши с мегаскидкой 6800XT за 70 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр RTX Ti 3070 за 57тр Gigabyte Gaming 6750XT MSI Gaming дешевле 60 тр 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

Riders Republic вышла в августе прошлого года и доступна на ПК, PlayStation 4/5, Xbox Series/One и Google Stadia.