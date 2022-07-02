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В коем то веке Ubisoft экспериментирует в своих играх над проведением действительно интересных и крупных мероприятий. Так, разработчики Riders Republic готовят большую акцию, во время которой весь лес в тайтле будет подожжён. Данное мероприятие может стартовать как в конце текущего года, так и в начале следующего. Дату мы узнаем только после начала, и то от игроков, разработчики решили не объявлять начало события. В определенный день весь лес будет гореть.
Во время события игроки смогут полюбоваться красочным пламенем, красным небом, и задымленными трассами. Все персонажи будут вынуждены одеть на себя респираторы. Изменения не только визуальные — но и геймплейные. Во время события некоторые проезды будут заблокированы пожаром или обвалом деревьев. Однако игроки могут собраться вместе, и остановить распространение огня выполняя специальные задания.
Идея провести крупное мероприятие с поджогом леса была представлена в рамках Playing for the Planet Alliance. Разработчики хотят в игровой форме донести опасность лесных пожаров в реальной жизни, и как этому можно противодействовать.
Riders Republic вышла в августе прошлого года и доступна на ПК, PlayStation 4/5, Xbox Series/One и Google Stadia.