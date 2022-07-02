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Сегодня разработчики из студии Estudios Kremlinois заявили, что градострой Urbek City Builder готов к релизу. Проект выйдет в Steam 13 июля текущего года, а демо версия доступна прямо сейчас, и совершенно бесплатно. По словам команды создателей, над игрой работали долгое время, тайтл насчитывает более тысячи различных моделей, и 200 уникальных построек, каждая из них отличается, и имеет разные вариации.
Данный проект — градостроительный симулятор и стратегия одновременно. Вам не нужно думать о денежных средствах, как это делает Cities Skylines, однако придется следить за ресурсами, всего представлено тридцать видов материалов, и каждый из них активно задействован в игре. Придется не только строить город мечты со стеклянными небоскребами, но и подумать о промышленном районе. Вначале вам дают ограниченное количество ресурсов, и вам нужно хорошо обдумать план строительства, иначе вы рискуете остаться без жизненноважных ресурсов до возможности восполнить их количество.
Разработчики выделили "Образование". Здесь оно играет ключевую роль, заменяет ветку исследований. Чтобы открыть новые типы зданий, необходимо обучать жителей города, и потом исследовать улучшения.
Еще одна прикольная "фишка" - наблюдение за городом от первого лица. Да, вы буквально можете прогуляться по живому городу, и все это без модификаций. Русский язык имеется.