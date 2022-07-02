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Команда разработчиков из Psyonix торжественно отмечает седьмую годовщину тайтла Rocket League. Напомню, проект вышел 7 июля 2015 года. Торжественное мероприятие начнется 6 июля, и продлиться несколько недель. Впервые разработчики готовы дарить "донат" валюту за прохождение испытания, и конечно никуда не уходят традиционные "Золотые яйца", в них содержится косметика для автомобилей, настройка гола, музыкальные гимны и так далее.
Разработчики добавят новый временный режим, и даже не один, а целых два. Первый режим называется "Heatseeker". В нем две команды по два человека в каждой защищают ворота от усиленного мяча, каждое касание отправляет мяч в сторону вражеских ворот со скоростью выше ста миль.
Второй режим — аналог королевской битвы, который был добавлен совсем недавно, пару месяцев назад проходило мероприятие с этим режимом. Если разобраться с управлением — довольно интересная штука, которая затягивает на пару часов.
Как я говорил выше, в испытании можно будет получить кредиты, всего можно получить до 300 валюты в качестве наград за дополнительные миссии, после прохождения основных. Еще разработчики решили дать шанс игрокам завладеть редким автомобилем Fennec в титаново-белой раскраске, он появится в магазине за демократическую цену в размере 1000-2000 кредитов (на торговой площадке данный экземпляр продают за 20000 кредитов). Празднование дня рождения пройдет с 6 по 18 июля.