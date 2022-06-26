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В NASCAR 21: Ignition добавили 4К разрешение для некстген консолей
К сожалению, частоту кадров выше 30 не подняли.
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Запланированное разработчиками обновление 1.5 для тайтла NASCAR 21: Ignition стало доступно для игроков в виде бесплатного апдейта. Патч улучшает проект на консолях последнего поколения PlayStation/Xbox Series.

Самое главное нововведение — повышение разрешения на некстген консолях до 4К, в этом участвует и Series S. С таким разрешением ливреи на автомобилях стали более четкими, однако создатели забыли оптимизировать игру — на консолях доступно только 30 кадров в секунду. Еще одно маленькое изменение, это загрузка трассы Road America, ранее на это дело требовалось приблизительно 30 секунд, а сейчас 10.


Хочу напомнить про план развития Nascar, на фотографии видно когда выйдут дополнения, а также год релиза Nascar 23. Из плана видно, что версия двадцать два выйдет эксклюзивно для Nintendo Switch, тогда как Nascar 21 доступна на новых консолях и ПК.

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В сентябре выйдет большое обновление, которое внесет в геймплей чуточку разнообразия — новые автомобили и трассы из текущего сезона Nascar. Запланировано выпустить три расширения, однако разработчики не предоставили никакой информации об их контенте. Nascar 23 для ПК и консолей текущего поколения выйдет в 2023 году. Сейчас радоваться могут только владельцы Nintendo.

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#nascar 21: ignition
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