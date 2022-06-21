Разработчикам понадобилось два года разработки.

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Долгое время средневековая песочница находилась в раннем доступе, однако разработчики Mount & Blade 2 Bannerlord наконец объявили радостную новость — осенью игра выходит окончательно.

Студия разработчик вместе с издателем сообщила, что 25 октября текущего года Mount and Blade выходит в полноценный релиз, но и это не все новости. Дело в том, что игра станет доступна не только на ПК, но и на некстген консолях и прошлом поколении PlayStation/Xbox. Это случится практически одновременно, задержка составит пару дней.

Напомню, что полноценный релиз второй части средневековой песочницы планировался в конце прошлого года, однако внутренние проблемы студии не позволили закончить работу в срок. На данный момент игра полностью готова и находится в играбельной стадии, вы можете взять роль торговца, воина, короля, кузницы и других представленных путей, или создать уникального персонажа. Бои и все с ними связанное работает стабильно, но претензии к игре имеются: по моему скромному мнению проекту нехватает дипломатии и мирного решения претензий двух королевств, да и управление своими владениями довольно скудное. Сейчас игра продается по скидке в 20% за 1359 рублей, а средний онлайн составляет 20,459 человек. Предлагаю взглянуть на обзор раннего доступа:

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