Ранее также сообщалось об большом количестве интерактивности на карте.

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Игровая карта в стратегии Victoria 3 окажется живой: транспортные средства, караваны, здания и другие интерактивные объекты с которыми можно взаимодействовать. В сегодняшнем дневнике разработчиков появились записи об транспортных средствах в игре. Викторианская эпоха предлагает начать от конниц, до автомобилей. От стареньких лодочек, до "титаника".

Вообще исследования в Victoria будут серьезно менять взгляд на мир в партии, и для каждого исследования создана своя моделька. Чтобы развивать технологии, нужно не только пройти исследования, но и наладить производство нового транспорта. Разработчики создали кучу вариаций техники для земли, моря и неба.

Обычными дорогами удивить сложно? Тогда вам предлагают огромную ветку исследований поездов, железных дорог и вокзалов. Вы начнете со старых локомотивов, и дойдете до электрических скоростных поездов, не забывая улучшать вагоны и здания.

Создатели не забыли и про морские путешествия, которых во времена викторианской эпохи было немало. На карте будет куча различных моделей: от обычных грузовых, до "титаника".

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Игровой мир третьей части Victoria будет наполнен обычной жизнью аристократов, с кучей возможных действий. Игроки напрямую влияют на события в мире, создавая транспорт, здания, торговые пути и удивительные достопримечательности, а будущие модификации расширят выбор до огромных масштабов.