Call of Duty: Modern Warfare 2 и Treyarch получили разрешение на поддержку игры в течении двух лет.

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Новенькая Call of Duty: Modern Warfare 2, которая выходит в этом году, меняет всю серию игр от Activision в целом: компания будет поддерживать проект на протяжении двух лет, а не одного, как они это делали очень долгое время. Новый отчет утверждает, что следующая часть от Treyarch тоже будет поддерживаться два года, похоже, что жизненный цикл Call of Duty навсегда поменялся.

Инсайдер, который хорошо известен в кругах сообщества COD "The Ghost of Hope" рассказал, что Treayrch почти получила разрешение на двухлетнюю поддержку своего проекта. Таким образом, Treyarch выпустит тайтл в 2024 году, а Sledgehammer Games - в 2026.

Такое решение серьезно изменит формулу разработки, которую не меняли почти два десятилетия, с 2005 года. Возможно такое решение принято из-за покупки Activision компанией Microsoft.

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В таком изменении есть огромный плюс: компании смогут больше времени уделить разработке проекта и довести его до отменного вида. За один год, разработчики определенно не успевали исправить баги, созданные в процессе создания игры, и добавить много контента. Vanguard от Sledgehammer Games пострадала больше всех, от такого конвейера, на старте было множество технических ошибок, мало локаций и режимов, но за год, игра преобразилась, хоть и не стала успешной, как проект от Infinity Ward.