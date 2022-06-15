Об этом гласит описание в магазине Amazon.

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По всей видимости до открытого бета-тестирования новой Call of Duty: Modern Warfare II осталось не так долго, по крайней мере покупатели раннего доступа точно смогут опробовать тайтл в августе, об этом гласит описание в магазине Amazon.

"Оформи предзаказ COD:MW2 для любой платформы до 15 августа 2022 года для разблокировки раннего доступа к тестированию"





Игроки на ПК должны просто приобрести любое издание в магазине, а вот любители консолей должны получить код для тестирования, чтобы успешно попасть в ряды тестировщиков. Как всегда, не обойдется и без открытого бета-тестирования, которое начнется через несколько дней, после открытия теста для покупателей.

Выход новой части Call of Duty запланирован на 28 октября текущего года, игра будет доступна на ПК, некстген консолях и прошлом поколении. Для пользователей из России покупка невозможна.





Пока дело не дошло даже до тестирования, разработчики предлагают ознакомиться с трейлером, а также демонстрацией первой миссии в кампании, она разворачивается ночью на нефтяной платформе в Мексиканском заливе. Знакомая группа 141 должна найти ценный груз и уйти живым с платформы, все это сопровождается сильным ливнем. Ролик порадовал улучшением графики и атмосферы, что дает большие надежды, как было с MW2019.

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