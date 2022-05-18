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Сегодня появилась печальная новость — автопроизводитель Tesla отказывается от своих планов по производству электромобилей на рынке Индии. Причиной стала невозможность правительства Индии найти скидки на тарифы специально для бизнесмена Илона Маска и компании Tesla. Такая резкая смена планов Илона может повлиять на экономику Индии, которая сейчас является одной из самых больших на всем свете, и к сожалению на их рынке еще нет электромобилей Илона. Теперь страна лишится десятки тысяч рабочих мест, которые ожидали бравые работники и специалисты из Индии.
Именно крупные тарифы стали помехой быстрого выхода Илона на рынок, хотя и были подсказки, что компания выйдет на него в 2022 году. Даже было создано подразделение в Бангалоре, которое теперь не нужно. В Индии есть высокие импортные тарифы на электромобили, из-за чего сильно усложнился процесс выхода моделей из Китая и Соединенных Штатов. Индийское правительство сообщило, что хотелось бы, чтобы компания создавала свои автомобили в Индии, а не проводила импорт из Китая и других стран, так еще и необходимо решить проблему с отсутствием зарядной станции Supercharger и сервисного центра, что тоже создает помехи в достижении договора между правительством и бизнесменом. Некоторые сотрудники компании уже переведены в другие страны, и покидают Индию.