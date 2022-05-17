Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
В России временно отказались от подушек безопасности и ABS
Санкционочка на автомобилях пробила вновь.
анонсы и реклама
<b>3050 MSI дешевле 50 тр</b> +10% скидки
-25% от цены 3060 - криптозима торжествует
<b>3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр </b>
Eще одна RTX 3070 Ti дешевле 100 тр
-25% на Gigabyte Aorus 3080 из-за криптозимы
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400

реклама

Санкционочка для российского автопрома оказалась слишком губительной, да настолько, что правительству Российской Федерации пришлось принять указ, который гласит, что теперь на территории страны можно выпускать автомобили в упрощенном виде — снизив безопасность для водителей и пешеходов. Такой документ доступен на официальном интернет-портале государства. Михаил Мишустин заявил, что такие меры будут действовать до 1 августа, но при серьезных санкциях их могут и усилить.

Так, теперь согласно документам автопроизводителям из России можно создавать автомобили любого экологического класса, даже "Евро-0"... Далее компаниям разрешили выпуск авто без системы ABS, подушек безопасности, и ESP - и правильно, зачем безопасность на дороге?

Кроме этих изменений, теперь можно проводить более упрощенные виды краш-теста, а именно необходимо только лобовой удар в бетонный блок. Конечно, правительство не запрещает проводить дополнительные тесты, но зачем их проводить, если можно удешевить этот процесс, но пожертвовав безопасностью покупателей. И правда, БУ автомобили стали лучше, нежели новые модели Lada.

анонсы и реклама
-35% на 3070 Ti Gigabyte Gaming из-за криптозимы
Много 3070 дешевле 100тр в Регарде
Крутая 3080 почти за 100тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр
RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
RTX 4000 в продаже за 116 590р
-40% на 12700F в Ситилинке
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K

Тем временем автопроизводитель Lada хочет возобновить производство Renault Duster, однако им сложно начать процесс из-за недостатка комплектующих на российском рынке.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции #автомобили #росс #abs
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Правительство РФ прояснило позицию о планах по блокировке YouTube на 17 мая 2022 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европа согласилась покупать российский газ за рубли – Германия не против, а Польша раздумывает
93
Инсайд: видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4000 могут выйти раньше ожидаемого, уже в июле-августе 2022г
26
Elliptic: резервные $3,5 млрд BTC рухнувших монет Terra и Luna исчезли в неизвестном направлении
2
Биткоин перешёл к падению на фоне падения экономики США – положение на утро 16 мая 2022 года
46
Китайская видеокарта Fenghua No.1 получит память GDDR6X на 21 Гбит/с, как у GeForce RTX 4090 Ti
6
Видеокарты GeForce RTX 4000 выйдут раньше, чем предполагалось
28
McDonald's продаёт активы российской компании за $1.4 млрд и прощается с российским рынком
40
Недорогие процессоры Intel дешевеют в магазинах РФ – Core i5-12400F со скидкой до 40%
7
Геймерские видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 40 000р
28
Японские ученые разработали экологичный спрей, который может превратить бумагу в пластик
+
Опубликованы предполагаемые цены и характеристики процессоров AMD Ryzen 7000 следующего поколения
20
Россияне стали чаще красть еду в магазинах за последние 3 месяца
86
Дефицит смартфонов и ПК в РФ отменяется – правительство нашло решение проблемы поставок электроники
13
Прохладно принятая игроками Total War Warhammer 3 закономерно растеряла практически весь «онлайн»
+
В Индии будет налажено производство 22-нм чипов
2
Bloomberg: на закрытом заседании Еврокомиссия одобрила покупку российского газа в рублях
6
Видеокарты Radeon RX 6000 яляются самыми выгодными для покупки по соотношению цены и производительности
7
Названа стоимость смартфона Google Pixel 6a в разных странах
+
Рогозин заявил, что "Роскосмос" готов взять под контроль предприятия, принадлежащие иностранцам
23
ASUS фиксирует падение спроса на видеокарты со стороны майнеров до нуля, но снижения цен не будет
2

Популярные статьи

Цены стремительно падают — собираем оптимальный игровой компьютер в мае 2022 года
27
Подборка отличных модов для Anno 1800 и бесплатная разблокировка новых DLC
4
Сток vs настройка i5 12400 + RTX 3050 - изучаем влияние в бенчмарках и играх
74
Черная блоха - тест и обзор 92мм процессорного кулера ID-Cooling SE-904-XT Slim
26
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B660M Mortar WIFI
14
Короткий обзор накопителя ADATA XPG SX6000 Pro
67
История игр про выживание
3

Сейчас обсуждают

Pavelshakh
20:10
Спасибо за наводку XD Вот так и ошибаешься в людях, не посмотрев, что они постят
Сток vs настройка i5 12400 + RTX 3050 - изучаем влияние в бенчмарках и играх
Zorro
20:09
980 PRO вот . чтобы понятно было что по чем.
Короткий обзор накопителя ADATA XPG SX6000 Pro
Вежливый_NLAW_
20:09
Хотели совок? Осторожнее с желаниями далбаебы, они иногда сбываются.
В России временно отказались от подушек безопасности и ABS
wolfire
20:09
https://www.youtube.com/watch?v=rcw8tpJhy5k
Почему Европа отвернулась от России – как лоббисты США попали в парламент ЕС и при чём тут нефть
Василий Сорокин
20:07
SM2262EN вообще из ранних партий (потом переименовали в ENG, хотя если через прогу смотрела то видимо будет EN т.к. это одно и тоже) с самым лучшим контроллером, в общем подфартило ,т.к. по отзывам не...
Короткий обзор накопителя ADATA XPG SX6000 Pro
Rey.B.
20:05
Вот бы по такому лесочку, в VR-шлеме, не отрывая задницы от мягкого кресла, побегать.... Но нет, покупая VR-шлем надо дополнительно заплатить за кучу всякой лабуды. И купить специальную версию игры. Х...
Энтузиаст показал, как мог бы выглядеть трейлер The Elder Scrolls VI — получилось очень эффектно
Леди Яга
20:05
Встречаются два "новых русских". Один другому: - Гля, галстук купил! Штуку двести баксов отдал! - Дурак ты - вон за углом такие же по штуке пятьсот!
Короткий обзор накопителя ADATA XPG SX6000 Pro
Андрей Маликов
20:03
Если только заграницей покупать. Покупать Видеокарты в РФ по курсу 140руб за доллар нет смысла торопиться. Тем более за конченную RTX3000 серию на самсунговском техпроцессе с дикой деградацией. Пок...
Techradar: у Nvidia проблемы – ускорители AMD RX 6x50 XT доступны по рекомендованным ценам
Pavelshakh
20:03
Честно скажу, именно в тесте Ларки с их таблицей я тоже не сильно разобрался. Поэтому оставил только минимальное значение FPS которое нашел, количество отрисованных кадров и средний FPS. Если нам пояс...
Сток vs настройка i5 12400 + RTX 3050 - изучаем влияние в бенчмарках и играх
Лёник
20:00
А это кто у нас тут визжал, что ни за что не сдадутся?
YouTube в России блокировать не планируют — глава Минцифры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем