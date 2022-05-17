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Санкционочка для российского автопрома оказалась слишком губительной, да настолько, что правительству Российской Федерации пришлось принять указ, который гласит, что теперь на территории страны можно выпускать автомобили в упрощенном виде — снизив безопасность для водителей и пешеходов. Такой документ доступен на официальном интернет-портале государства. Михаил Мишустин заявил, что такие меры будут действовать до 1 августа, но при серьезных санкциях их могут и усилить.
Так, теперь согласно документам автопроизводителям из России можно создавать автомобили любого экологического класса, даже "Евро-0"... Далее компаниям разрешили выпуск авто без системы ABS, подушек безопасности, и ESP - и правильно, зачем безопасность на дороге?
Кроме этих изменений, теперь можно проводить более упрощенные виды краш-теста, а именно необходимо только лобовой удар в бетонный блок. Конечно, правительство не запрещает проводить дополнительные тесты, но зачем их проводить, если можно удешевить этот процесс, но пожертвовав безопасностью покупателей. И правда, БУ автомобили стали лучше, нежели новые модели Lada.
Тем временем автопроизводитель Lada хочет возобновить производство Renault Duster, однако им сложно начать процесс из-за недостатка комплектующих на российском рынке.