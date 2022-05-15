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Лично разработчик 4Х-стратегии Old World сообщил, что в скором времени тайтл получит перевод на множество языков, это произойдет вскоре после релиза игры 19 мая в магазине Steam. Русский перевод тоже будет присутствовать. Обновление локализации, скорее всего выйдет в начале/середине следующего месяца — июне. Точно известно, что летом игроки получат перевод на два китайских языка (упрощенный и традиционный), японский язык. В списке присутствуют большинство европейских стран, а также Россия.
Стратегия Old World предлагает игрокам геймплей цивилизации, однако со своими фишками. Вам предстоит вести свое население через поколения, создав огромную империю и семью. Игра уделяет внимание всем аспектам войны и дипломатии, так что вы можете стать миролюбивым правителем, лордом который хочет завоевать весь мир, или торговцем в портах. Разработчик взял классическую формулу 4Х-стратегий, и улучшил ее, добавив свои "фишки" в и игру. По итогу, тайтл был отлично воспринят как пользователями, так и критиками. На данный момент проект имеет 80 баллов на Metacritic.
Игра не требует мощного ПК, будет иметь поддержку мастерской Steam, и похоже будет иметь редактор уровней. Тайтл выходит 19 мая, через четыре дня, советую добавить в желаемое.