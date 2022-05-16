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В скором времени пройдет трансляция Bohemia Interactive, которая похоже уже завершает работу над продолжением Arma 3 - Arma: Reforger. В сеть попал целый документ презентации нового тайтла, так что анонс неизбежен. Как стало известно с файла, в новой Arma будет упор на мультиплеер, но забывать про мощный редактор сценариев, моддинг, включая мастерскую Steam, и других классных функций Arma 3 - не будут.
Удивительно вот что: новая часть военного симулятора каким-то образом стала мультиплатформенной игрой. Создатели собираются запустить тайтл на ПК, Xbox Series и One, а также PlayStation. Интересно, каким образом разработчики смогли оптимизировать управление для геймпадов, ведь ветераны помнят, сколько кнопок занимала на клавиатуре Arma 3 - буквально всю, да еще и комбинации кнопок были. На геймпаде столько кнопок даже с комбинациями Mortal Kombat будет сложно сделать.
Как ожидается, Reforger будет премиальным продуктом за цену более тысячи рублей, как это практикует Arma 3. Reforger перенесет игроков во времена холодной войны 80-х. Будет доступен остров Эверон - 52 километра квадратных в Атлантике.
Будет полноценный кооперативный и мультиплеерный режим, а еще "конфликт", который предусматривает огромный бой с участием пехоты, танков и авиации. Похоже тайтл становится похожим на Battlefield. Будет 3 фракции с уникальным оружием для каждой. Всем известный любимый редактор сценариев, поддержка мастерской и полное руководство к созданию модификаций.