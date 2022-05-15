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В конце апреля на территории Украины появился серьезный дефицит топлива для автомобилей, причиной стали проблемы с логистикой из-за "спецоперации". Япония решила протянуть руку помощи в сложное время, и собирается помочь с решением топливного кризиса. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики Украины совместно с японцами.
Пока что украинские водители должны стоять в ожидании заправки в километровых очередях, и получить они могут только ограниченное количество топлива. Правительство активно работает над решением проблемы, особенно в сфере переговоров с другими странами.
В рамках переговоров удалось достигнуть соглашения с богатой Японией. Как стало известно, японские компании могут доставить топливо в Украину, это сказал министр экономики и торговли Японии, после переговоров с правительством Украины. Также Япония может увеличить доставку электромобилей в страну, чтобы решить проблему с дефицитом.
Тем временем министр Экономики Украины посчитал необходимое количество топлива на май - 300 тысяч тонн дизеля и 120 тысяч тонн бензина. Контракты на необходимое количества топлива уже готовы, осталось лишь решить проблему с поставкой топлива в страну, так как с логистикой имеются огромные проблемы, поставки буквально можно доставить только с Польши.