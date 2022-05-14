Многие догадывались — теперь это реальность.

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Очень много любителей и постоянных игроков Dota 2 подозревали, что разработчики могли создать функцию теневого бана, но никто толком об этом не сообщал, не рассказывал, и вообще пытается скрывать. Сегодня пользователь Reddit lolWatAmIDoingHere подтвердил это, связавшись с сотрудником компании разработчика легендарной игры. Итогом стал положительный ответ — теневые баны существуют, однако их применяют только на тех игроках, которые играют исключительно в пользовательские режимы. Чтобы избежать бана, заходите в классику.

Из-за этого наказания игроки не видят лобби пользователя, который находится в теневом бане. Видимо таким образом, компания желает "переманить" игроков в классические режимы игры, а не какие-то пользовательские комнаты. Снять данный бан легко, также как его получить. Для разбана необходимо сыграть несколько матчей в All Pick, турбо или матчмейкинге, и по идее бан будет автоматически снят с вашего аккаунта, после чего можно смело возвращаться в пользовательские режимы, и играть до получения бана. Система отвратна, и обмануть ее довольно просто.

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