NamX установили туда пару интересных технологий, которых не было ранее у других производителей.

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Сегодня стартап из Франции под названием NamX показал свой концепт внедорожника на водородном движке. Дизайн можно быстро узнать, если вы следите за автомобильными новостями — им занялось ателье Pininfarina, которое известно своими футуристическими автомобилями.

Стартап был основан в 2017 году, специально под производство водородных автомобилей. Дизайнеры из компании Pininfarina сумели удивить своим сдержанным, но в меру футуристичным дизайном автомобиля.

Парижская компания показала две модели будущего автомобиля. Базовая версия с задним приводом и мотором в 300 л.с. Разгон до 100 км/час достигается за 6,5 секунды, а максимальная скорость прототипа - 200 километров в час.

Вторая версия для любителей скорости GTH - полный привод, 550 л.с и максимальная скорость в 250 километров в час. До 100 разгоняется за 4,5 секунды.

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Главной фишкой автомобилей NamX является запатентованная система сбережения водорода. Кроме этого, можно легко заменить бак, чтобы продолжать движение, всего их 7 - один в авто, и еще 6 хранится на всякий случай. Компания обещает, что можно будет проехать 800 километров без остановки, все это благодаря такой системе с заменой баков. Вообще компания желает создать специальную фирму, которая будет продавать такие сменные баки.