Таким образом волна коронавируса ударила почти по всем компаниям в мире.

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Сегодня автопроизводитель Volvo из Швеции заявил, что производство на заводе Торсланда прекращается на несколько дней, с 10 по 13 мая. Пресс-секретарь компании сообщил причину: как оказалось вся проблема кроется в Поднебесной, а именно жесткий карантин, из-за чего большое количество деталей не могут привезти на территорию Швеции и на сам завод соответственно.

Ранее автопроизводитель сообщил, что больше всего им нехватает полупроводников, как в принципе и всем компаниям сегодня. Данный дефицит может серьезно сказаться на производстве новых моделей автомобилей во втором квартале текущего года, а он окончится в июне.

Напомню, что завод Торсланда является одним из самых больших, его мощностей хватает на то, чтобы производить 300 тысяч автомобилей в год, и он является почти самым старым заводом компании. Завод построили еще в 1964 году. В феврале Volvo заявила, что будет инвестировать более 10 миллионов долларов в производство электромобилей в Торсланде.

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Шведы желают модернизировать завод, чтобы сделать его менее губительным для экологии и усилить производственные мощности. В рамках этой программы будут построены новые цехи покраски и финальной сборки автомобилей, а также новейший цех по сборке аккумуляторов.