В ближайшее время к тестированию подключатся другие европейские страны.

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Компания Илона Маска Tesla объявила, что с сегодняшнего дня, на станциях зарядки электромобилей Tesla Supercharger в Норвегии можно будет зарядить не только автомобили Tesla, а все доступные на рынке электромобили от других производителей. Всего это изменение затронет 42 зарядные станции на территории Норвегии.

Напомню, ранее компания Tesla тестировала такую возможность в других странах. Так, в списке первых стран оказались Нидерланды, где десять станций начали поддержку сторонних электрических авто. Через некоторое время в тестирование подключилась Франция и Норвегия, где открыли 16 и 15 станций соответственно.

Для управления процессом зарядки автомобилей от иных производителей необходимо установить специальное приложение компании Tesla. Цены на зарядку меняются в зависимости от места расположения станции, а вот уменьшить расходы на этот процесс можно с помощью месячного членства.

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Сами станции Tesla Supercharger уже доступны в большинстве развитых стран: Великобритания, Германия, Соединенные Штаты Америки, Китай, и другие страны. На территории России таких заправок почти нет, вроде бы имеется одна в Москве. Из-за ситуации в мире, в ближайшее время расширять список станций на территории РФ не планируется, как и установку Starlink в стране.