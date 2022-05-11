Осталось лишь реализовать функцию, и мир спасен.

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Разговоры про создание алкотестера от Apple начались еще в феврале прошлого года. Тогда появилась информация, что гигант работает над функцией, которая будет внедрена в приложение Car Keys для устройств Iphone и часов Apple Watch. Сегодня появилась информация от Patently Apple: техногигант получил патент на некий "алкозамок" для программы Car Key. Похоже, что пользователи Car Key должны будут проходить тест на алкоголь в крови, прежде чем смогут использовать автомобиль.

Если кратко: в случае отказа от прохождения теста, или если у вас найдут алкоголь в крови — двигатель не запустится. На данный момент проблема нетрезвых водителей очень актуальна во всем мире, а особенно в Соединенных Штатах, где каждый час погибает один человек от ДТП.

На изображениях, которые были представлены Patently Apple видно, что будет несколько вариантов разблокировки автомобиля. Первый — стандартный, пройти тест на пары алкоголя в воздухе. Второй — пройти задачку, которая для обычных людей проста, а для выпивших — сложна. После прохождения одного из тестов, автомобиль разблокируется.

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Отмечу, что патент не означает появление такой технологии в ближайшем будущем. Однако такая технология имеет место, и серьезно повлияет на несчастные случаи из-за алкоголя.