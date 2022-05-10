Разработчики смогут активнее работать над WWE 2k22 и ее онлайн функциями.

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Сегодня компания 2K сообщила, что серверы WWE 19 и 20 года прекратят работу в июне 2022. Соответственно, любые онлайн-услуги в этих играх предоставляться не будут, а разработчики сфокусируются на работе с WWE 2K22.

Напомню, что прошлые части WWE, а в особенности двадцатого года, имела огромное количество ошибок — массовые технические проблемы, плохая графика, и многое другое испортило впечатление игроков. Все дошло вплоть до того, что куча людей требовали возврата денег на консоли PlayStation 4.

После чего началась еще большая проблема для создателей игр по всему миру — пандемия коронавируса. Эта ситуация привела к отмене разработки WWE 2k21, а если быть точнее — игру назвали 2k22, но отлично доработали. В итоге версия 22 года разошлась тиражом в два раза больше, чем прошлая.

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2K22 вышла в марте текущего года, и на данный момент демонстрирует очень хорошие результаты по активности игроков, учитывая ее специфический жанр и популярность реслинга. Прошлые две игры оказались в плохой ситуации: онлайна почти нет, однако, поддержка и трата ресурсов на серверы продолжается. Именно потому, команда решила закрыть серверы старых тайтлов. На данный момент игроки все еще могут продолжать пользоваться онлайн функциями, но сама студия советует переходить на свежую версию проекта. Фанатам дали месяц - 30 июня текущего года поддержка серверов прекратится. Онлайн-матчи и функция Community Creations полностью прекратит свою работу.