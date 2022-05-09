реклама
Подразделение Jeep из Канады создало новую функцию под названием Jeep Code. Она позволяет пользователям сканировать решетку радиатора новых джипов с помощью программы Snapchat, и потом получать подробности о модели, ее цену, и где можно приобрести авто. Получается, что решетка радиатора выполняет функцию штрих-кода, который уникален для каждой модели внедорожника. Создатели "фичи" из Jeep сказали, что это может привлечь молодых людей к покупке автомобилей, так как они привыкли приобретать предметы виртуально.
Таким образом, имея приложение Snapchat можно распознать любую модель Jeep, и узнать о ее характеристиках. Платформа использует машинное обучение, так что с каждым разом скорость распознавания автомобилей будет только увеличиваться. Пользователь также сможет открыть конфигуратор автомобиля, выбрать желаемую модель, и сразу найти ближайшего дилера, а также его номер телефона. Похоже, можно сразу же оформить покупку, прямо на улице в пару кликов.
Создатели уверены, что это приведет к упрощению процесса поиска понравившейся модели, и может усилить желание приобретать автомобили у молодого поколения. И ведь действительно, теперь будущему покупателю необходимо только найти припаркованный автомобиль Jeep, и он может сразу рассмотреть его внешний вид, а после и внутренности авто с помощью приложения.