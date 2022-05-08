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Сегодня вышло заявление, что Grand Theft Auto: San Andreas: Definitive Edition будет исключена из списка тайтлов в Game Pass уже через несколько дней. Суммарно игрокам предоставили шесть месяцев игры через подписку. Все это время, игроки могли сыграть в ремастер трилогии на своих консолях Xbox One/Series, и через облако. Сейчас же справедливость восторжествует, и трилогию придется покупать в полном объеме.
Разработчики подтвердили свой уход из Game Pass в официальном блоге Xbox Wire. В заявлении сказано, что GTA:SA ремастер покинет подписку через два дня - 10 мая.
Напомню, что в таком случае игрокам придется приобрести полный ремастер всей трилогии, куда входит San Andreas, отдельно покупать одну из игр - запрещено.
Отмечу, что за все время после выпуска, разработчики смогли несколько оптимизировать свой проект, и игра стала идти плавнее. На мощных ПК прирост производительности видно ещё лучше, а с подключением DirectX12 - идеально. Большинство багов было исправлено с момента запуска игры, однако, в момент прохождения я столкнулся с некоторыми критическими ошибками, что иногда может раздражать покупателей трилогии. В целом советовать покупку не буду, игра того не стоит. Попробовать через Game Pass - можно.