Компания не делает заявлений с февраля.

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Выход Elden Ring перенял на себя все внимание, в том числе фанатов ожидавших активацию серверов всей серии Dark Souls, и пока Elden приносит огромные деньги и пользуется успехом, серверы Dark Souls продолжают стабильно не работать. Серверы находятся в автономном режиме более ста дней. Неизвестно, сколько ещё времени понадобится разработчикам на исправление "серьезной" проблемы в сетевом коде, возможно ещё полгода?

Напомню, что серверы Dark Souls были отключены в январе текущего года по причине необходимости исправления проблемы в сетевом коде, к сожалению, данная проблема затронула всю серию игр. По заявлениям разработчиков, игнорирование проблемы может привести к "сливу" персональных данных игроков, например паролей от аккаунтов, и это самое простое.

Спустя пару дней, компания полностью удалила метки онлайна со своих проектов в Steam. Последнее заявление компании было аж в феврале, а именно 9 числа. Тогда разработчики обещали в скором времени выпустить исправление проблемы, но только после релиза Elden Ring. На данный момент после отключения прошло 104 дня, а Elden Ring успешно собирает похвалы. Где же восстановление работы серверов? Японская компания не делится новостями по этому поводу.

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Конечно данная ситуация вызывает множество переживаний, ведь фанатам не хочется терять Dark Souls и ее онлайн. Тем временем в Elden Ring оперативно исправляют проблемы, и возможно когда разработчики полностью исправят все ошибки, они перейдут к работе над серверами Dark Souls.