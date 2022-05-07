Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Серверы Dark Souls неактивны уже более 100 дней
Компания не делает заявлений с февраля.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр

реклама

Выход Elden Ring перенял на себя все внимание, в том числе фанатов ожидавших активацию серверов всей серии Dark Souls, и пока Elden приносит огромные деньги и пользуется успехом, серверы Dark Souls продолжают стабильно не работать. Серверы находятся в автономном режиме более ста дней. Неизвестно, сколько ещё времени понадобится разработчикам на исправление "серьезной" проблемы в сетевом коде, возможно ещё полгода?

Напомню, что серверы Dark Souls были отключены в январе текущего года по причине необходимости исправления проблемы в сетевом коде, к сожалению, данная проблема затронула всю серию игр. По заявлениям разработчиков, игнорирование проблемы может привести к "сливу" персональных данных игроков, например паролей от аккаунтов, и это самое простое.

Спустя пару дней, компания полностью удалила метки онлайна со своих проектов в Steam. Последнее заявление компании было аж в феврале, а именно 9 числа. Тогда разработчики обещали в скором времени выпустить исправление проблемы, но только после релиза Elden Ring. На данный момент после отключения прошло 104 дня, а Elden Ring успешно собирает похвалы. Где же восстановление работы серверов? Японская компания не делится новостями по этому поводу.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
RTX 4000 в продаже за 131 000р
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
7 видов RTX 3070 заметно дешевле 100тр
98" Samsung 4K - 3 419 000р
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Конечно данная ситуация вызывает множество переживаний, ведь фанатам не хочется терять Dark Souls и ее онлайн. Тем временем в Elden Ring оперативно исправляют проблемы, и возможно когда разработчики полностью исправят все ошибки, они перейдут к работе над серверами Dark Souls.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#bandai namco
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Bandai готовит тамагочи с роботом R2-D2 в качестве питомца
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Суверенный долг США перестал быть надёжным активом, а доллар может потерять статус мировой валюты
135
Билл Гейтс выразил сомнение, что затея Илона Маска с покупкой Twitter увенчается успехом
5
Российские магазины снизили цены на игровые видеокарты – GeForce RTX 3050 можно купить за 44 000р
57
Маркетплейс СДЭК, позволяющий купить технику по доступным ценам, не выдержал нагрузки в день запуска
49
Core i7-4790K vs Core i3-12100F – на что способен самый быстрый процессор 2014г в играх спустя 8 лет
36
СДЭК запустила онлайн-платформу, позволяющую приобрести зарубежную технику по выгодным ценам
8
Видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6600 скинула 20%, а GeForce RTX 3060 – 12 000р
35
Продажи электросамокатов в России за первые месяцы 2022 года бьют рекорды
1
Цены на процессоры в магазинах РФ продолжают снижаться – Ryzen 7 5700G впервые стоит дешевле 30 000р
5
Биткоин обвалился до $35 000 на фоне роста инфляции в США и повышения ключевой ставки на 50 пунктов
13
NVIDIA оштрафовали на $5 500 000 за сокрытие информации о продаже видеокарт майнерам
18
Galax/KFA2 заподозрили в продаже бывших в употреблении видеокарт
8
Videocardz: флагманская Radeon RX 6950 XT, опередившая RTX 3090 Ti, получит ценник в 72 тыс. рублей
18
Nike выпустила кроссовки, разбирающиеся на три части
7
Не менее сотни сотрудников предприятия Quanta в Шанхае прорвали санитарный кордон
3
AMD объявила об интеграции будущих процессоров Zen-5 с ПЛИС фирмы Xilinx
4
Apple запретила пополнять баланс App Store через российскую платежную систему Qiwi
99
Мошенник, выдающий себя за Сатоши Накамото, потребовал запретить Биткоин обвинив биржи в подделке
1
Wall Street Journal: китайские Xiaomi и Lenovo по чуть-чуть отказываются от сотрудничества с Россией
50
Анонсировано новое дополнение к Action/RPG Path of Exile - "Дозор" (3.18) выйдет 13 мая
4

Популярные статьи

Обзор клавиатуры на оптических переключателях Dark Project KD104A Optical Gateron Red
33
10 самых популярных видеокарт 2022 года по статистике сервиса Steam
22
Обзор и тестирование внешнего SSD-накопителя ASUS ROG Strix Arion S500
16
Главные игры мая 2022 года
12
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 3
28
Две сборки ПК 2022 года из б/у комплектующих за 40 и 50 тысяч рублей - играем в любые проекты, но не на ультра
31
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть первая
11

Сейчас обсуждают

Sheshenbek
23:49
Каких ещё январских? На Али 5600x стоит 13к новый, он так никогда в жизни не стоил ,В общем своей истории.
В 2022г электроника, бытовая техника, смартфоны и ПК на российском рынке подорожают до 40% – Forbes
Вежливый_Пaладдин
23:49
Довольно странно, что за 2,5 месяца особых подвижек у рашистов нет. То ли ты пиздишь то ли пиздишь ты.
Джен Псаки: Байден подпишет ленд-лиз для Украины 9 мая – в День Победы
32Влад32
23:48
Вот самое главное в всем этом, что все 30 лет шли к тому, чтобы Украина распалась.
ТАСС: абоненты ДНР и ЛНР получили российские номера +7 949 и +7 959
Вежливый_Пaладдин
23:47
Конечно. Джавелины ведь все разбомбили. Там укры уже с луками в атаку идут.
Джен Псаки: Байден подпишет ленд-лиз для Украины 9 мая – в День Победы
32Влад32
23:47
Россия прирастает. А Украина скоро станет небольшим европейским государством. Мало кого интересующим.
ТАСС: абоненты ДНР и ЛНР получили российские номера +7 949 и +7 959
Вежливый_Пaладдин
23:46
Докажи что ты и правда веришь в свой чес. Выйди в окно и не существуй дальше.
Джен Псаки: Байден подпишет ленд-лиз для Украины 9 мая – в День Победы
Sheshenbek
23:46
Пацаны лайкните по-братски. Ахмат-сила, за я российскую армию
Джен Псаки: Байден подпишет ленд-лиз для Украины 9 мая – в День Победы
Вежливый_Пaладдин
23:44
Не воевать а дохнуть. Пойдут. Выбора у далбаебов никогда не было и сейчас нет. А ленд лиз это прекрасно. Последний раз ленд лиз кончился обнулением гитлера.
Джен Псаки: Байден подпишет ленд-лиз для Украины 9 мая – в День Победы
saf-saf
23:44
Вот ты двуличная мразота, 8 лет ваш салорейх убивал женщин и детей ЛДНР, а ваш азов распинал и поджигал живьем людей, а ваши нацики устраивали шашлыки возле дома профсоюзов в Одессе каждый год, и ты м...
Суверенный долг США перестал быть надёжным активом, а доллар может потерять статус мировой валюты
32Влад32
23:43
А пока на Алиэкспрессе цены ниже январских. Что будет к осени? Еще посмотрим. Не забывайте, что в Европе тоже не все так радужно. Когда цены на тепло, электричество, продукты взлетят, им тоже будет не...
В 2022г электроника, бытовая техника, смартфоны и ПК на российском рынке подорожают до 40% – Forbes
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем