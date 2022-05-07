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Выход Elden Ring перенял на себя все внимание, в том числе фанатов ожидавших активацию серверов всей серии Dark Souls, и пока Elden приносит огромные деньги и пользуется успехом, серверы Dark Souls продолжают стабильно не работать. Серверы находятся в автономном режиме более ста дней. Неизвестно, сколько ещё времени понадобится разработчикам на исправление "серьезной" проблемы в сетевом коде, возможно ещё полгода?
Напомню, что серверы Dark Souls были отключены в январе текущего года по причине необходимости исправления проблемы в сетевом коде, к сожалению, данная проблема затронула всю серию игр. По заявлениям разработчиков, игнорирование проблемы может привести к "сливу" персональных данных игроков, например паролей от аккаунтов, и это самое простое.
Спустя пару дней, компания полностью удалила метки онлайна со своих проектов в Steam. Последнее заявление компании было аж в феврале, а именно 9 числа. Тогда разработчики обещали в скором времени выпустить исправление проблемы, но только после релиза Elden Ring. На данный момент после отключения прошло 104 дня, а Elden Ring успешно собирает похвалы. Где же восстановление работы серверов? Японская компания не делится новостями по этому поводу.
Конечно данная ситуация вызывает множество переживаний, ведь фанатам не хочется терять Dark Souls и ее онлайн. Тем временем в Elden Ring оперативно исправляют проблемы, и возможно когда разработчики полностью исправят все ошибки, они перейдут к работе над серверами Dark Souls.