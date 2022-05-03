Проблемы создает и техническая составляющая игры, и общая переполненность контентом.

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Создатели грядущей Warzone 2 поговорили с изданием The Washington Post, где затронули тему переноса косметики из первой Warzone, в сиквел. Вообще сама Activision не очень любит разговоры на эту тему, и всячески избегает вопросов по этому поводу. Фанаты, которые потратили много времени на сбор наград, или внесли большое количество денег - обеспокоены. Однако, игроки должны понимать, что разработчики не обязаны выдавать им скины в новой игре.

Как говорят сотрудники Raven Software - они слышат пожелания фанатов, но на текущий момент времени рассказать подробно не могут, ибо сами до конца не уверены в успехе. Проблемы вызывают технические сложности движка, а также общая переполненность контентом. В игре буквально вместили сразу три проекта: Modern Warfare, Cold War и Vanguard.

Переход на новый движок вызывает еще больше опасений, по поводу переноса заработанного контента в новую игру. В интервью разработчики отметили, что фанатам необходимо ждать официального заявления от студии, оно выйдет сразу после того, как команда разберётся с этой проблемой и точно узнает, можно ли перенести контент.

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Новая часть королевской битвы ожидается в первом квартале 2023 года. Вторая часть разрабатывается полностью с нуля, да ещё и на новом движке. Выход обещают на платформу ПК и некстген консоли от Sony и Xbox.