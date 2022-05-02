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Еврокомиссия обвиняет компанию Apple в недобросовестной конкуренции на рынке
Сначала проблемы с поставками и коронавирусом, а теперь еще и обвинения от Еврокомисии: Apple будет очень тяжко.
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Еврокомиссия вновь обеспокоена действиями компании Apple, они выразили негодование по поводу злоупотребления доминирующим положением на рынке систем мобильных платежей через NFC на их собственной операционной системе IOS, и в частности для Iphone. Европа считает, что компания Apple специально ограничивает доступ других разработчиков к важным технологиям, для достижения своих собственных интересов. А как еще объяснить прирост Apple в такое трудное время, хотя у всех остальных падение?

 Европа желает оспорить решение компании в отказе третьим лицам, то есть разработчикам NFC-приложений, и попросит Apple дать доступ к необходимому ПО для разработки новых приложений, а не использования только единого на всей операционной системе - Apple Pay без права выбора.

Если в Комиссии подтвердятся их догадки, то компания попадет в ситуацию нарушения закона Европейского Союза, что повлечет за собой серьезные последствия для корпорации, ведь Европа не любит монополию, особенно в области мобильных кошельков, а пока все против Apple.

Напомню, что пользователям IOS буквально не дают права выбора, какой кошелек использовать для оплаты с помощью технологии NFC. Так как такой способ оплаты очень популярен у жителей Европы, Еврокомиссия очень быстро обращает внимание на малейшую возможность создания монополии. Действия компании Apple приводят к уменьшению скорости развития технологий и революционных решений в сфере бесконтактных платежей. Сама Apple говорит, что делает это для безопасности своих же пользователей.  В будущем корпорация должна будет пообщаться с представителями Европейской комиссии, и уже после этого будет вынесено окончательное решение по этому делу.

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Тим Кук же считает антимонопольное законодательство этих стран не безопасными. Эти слова были сказаны после того, как Европа захотела обязать компанию позволить пользователям загружать приложения со сторонних сервисов, как это делают покупатели Android устройств. Аналогичное сообщение компания сделала в марте текущего года.

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#apple #монополия #еврокомиссия #европейский союз
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