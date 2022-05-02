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Сегодня корпорация Meta, которая признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации подала жалобу на решение суда о признании ее экстремистом, и последующего запрета работы корпорации в России. По словам Meta, их блокировка и последующее обращение в суд России обоснована несогласием корпорации с решением суда.
Жалоба была подана и зарегистрирована в реестре 26 апреля. Похожие, или даже аналогичные апелляции в суд пытались подать 8 и 12 апреля, еще такое же обжалование было зарегистрировано 19 апреля, но тогда суд опровергнул данное заявление. Если это делает сама Meta - похоже дела у корпорации не очень, и им не хватает российских пользователей на платформе. Вообще корпорация пыталась изо всех сил остаться на российском рынке, но при этом продолжала разрешать призывы к насилию в сторону Российских военных и политиков, а также Белорусских.
Жалоба подана на решение суда РФ, который 21 марта признал Meta экстремистом и после запретил деятельность их сервисов на территории страны, а это Instagram, Facebook. Повезло только мессенджеру WhatsApp, который тоже принадлежит корпорации, он остался разрешенным в РФ. Запретили данные социальные сети по причине призывов в насилии и отказ корпорации удалять данные сообщения.
Сейчас Meta немного уступила российскому правительству, и запретила призывы к насилию в отношении граждан и политиков из РФ, однако, на военных можно продолжать писать все что душе угодно. Запрет на призывы к насилию также касаются Белорусских граждан и политиков, аналогично Российским.