Если у Индии все получится - они смогут обогнать работу Intel и Arm.

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Сегодня политики Индии объявили о дорожной карте по проектированию и производству полупроводников, которые сделаны на RISC-V, плюс будет открытый исходный код. Государство желает начать производство новых чипов и поставлять их всему миру до конца 2023 года. В рамках специальной индийской программы Digital India RISC-V, в стране хотят начать разработку и соответственно производство SoC специально под мобильные устройства, автомобильных приложений, серверов, IoT и микроконтроллеров.

Министр предпринимательства Индии, в бывшем один из разработчиков чипов Intel считает, что старт производства архитектуры должен быть начат уже к концу 2023 года, а именно до декабря, и его уже смогут применять непосредственно в производстве. С таким темпом развития Индия может быстро занять третье место в битве за развитие между двумя сверхдержавами: Китай и Соединенные Штаты.

Как считает правительство Индии, все эти действия и усилия должны стать ранними шагами Индии в производстве процессоров. Даже если так - индийские компании прямо сейчас занимают масштабное место в создании полупроводников. Государство желало достичь успехов в разработке RISC-V еще в 2020 году, тогда проводились специальные конкурсы для набора людей, которые помогут в создании технической и других составляющих продукта. Сейчас государство решило вступить в организацию RISC-V International. Также правительство в стране проводит трехдневный гала-фестиваль полупроводников, в котором принимают участие ведущие компании мира, среди них Индия получила уважение от Intel, TSMC, Qualcomm и Micron. Кстати, компания Micron год назад сумела выпустить свою новейшую разработку микроконтроллеров МК32АМУР.

Работа над RISC-V не останавливается ни на секунду, к примеру стартап SIFive уже смело заявляет, что у него готово ядро чипа на новой архитектуре, которое может успешно составить конкуренцию и даже обогнать Intel Rocket Lake и Arm Cortex-A78. Apple зашевелилась, и в 2021 начала набор программистов разбирающихся в RISC-V, а та же Intel наоборот спонсирует разработку архитектуры, так они выделили $1 миллиард в специальный фонд, который помогает стартапам в разработке прогрессивных технологий в сфере полупроводников, куда естественно входит RISC-V. Если у Индии продолжится все в таком духе, они могут быстро занять ведущие места на рынке полупроводников к 2024 году.

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