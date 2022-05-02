Тем самым поддержав экологических приверженцев.

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Сегодня Викимедиа сообщила пользователям, что с данного момента прекращает возможность послать пожертвованию фонду в криптовалюте. Организация заявила о закрытии своего аккаунта на площадке Bitpay, после чего перевод криптовалюты перестанет работать окончательно.

Данное решение было очень сложно принимать. Обсуждение решения было довольно длительным, куда привлеклалось примерно 400 членов сообщества. За отказ от криптовалюты проголосовало больше людей, нежели за развитие в этом движении, а именно 234 против 94. Аргументы у сообщества тоже есть, хотя они сомнительные, к примеру: Фонд получает малое количество пожертвований с помощью криптовалюты, а риски мошенничества увеличиваются в несколько раз. Также они отметили экологическую повесточку, казалось бы причем тут это.

По информации от фонда, в прошлом году они получили криптовалютой около $130 100,94, а это вдумайтесь 0,08% от всех донатов для Викимедии. После успешного голосования, лидеры фонда провели внутреннюю дискуссию где и было принято решение прекратить получать донаты через криптовалюту. Потеряют от этого они совсем ничего, а безопасность вырастет.

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Фонд начинал принимать такие пожертвования в далеком 2014 году. В Январе к фонду обратилась редактор Википедии с предложением прекратить использовать данный метод, так как он противоречит приверженности фонда к экологии. Ее предложение было поддержано более 200 редакторами сайта. Фонд будет продолжать отслеживать проблемы, и стараться быстро реагировать и искать решения подходящие всем сторонам сообщества.