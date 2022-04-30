Очень чистый белый и красивый розовый цвет.

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Компания Xigmatek объявила о скором выпуске новой модели компьютерного корпуса Infinity 1F, а также подробно рассказала про цветовые решения, это версия Arctic, как не сложно догадаться это арктически белый цвет, а также Queen, здесь сложнее - розовая расцветка. Стандартный цвет корпуса для обыкновенной модели - черный. Про цены и дату выпуска корпуса на рынок слов не было, это должно произойти несколько позже, возможно в следующих двух месяцах.

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Новая модель компьютерного корпуса имеет семь слотов для карт расширения, поддерживает материнские платы ATX, micro-ATX и конечно mini-ITX. В корпус можно установить видеокарту длиной в 310 мм, чего немного не хватает для установки топовой RTX 3090 Ti, однако, достаточно для установки предтопа 3080 Ti. Можно установить процессорный охладитель с высотой до 160 мм. Предоставляет установку до шести 120-мм вентиляторов и водяную систему охлаждения с радиаторами до 240 мм. Также можно установить два 3,5 или один 3,5 и 2,5 дюймового накопителя. Размеры корпуса 447:380:190 мм, имеется два порта для USB 2.0 и еще один специально под 3.0. Боковая часть корпуса сделана из закаленного стекла, что является этаким стандартом. Спереди Используют решетчатые и глухие секции, а на верхнюю панель можно установить вентиляторы для улучшенной вентиляции корпуса, или чтобы ваша топовая 3080 Ti внезапно не перегрелась при игре в Cyberpunk.