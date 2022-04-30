Также инсайдер утверждает, что началась работа над новой Halo.

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Инсайдеры действительно часто дают надежду игрокам на скорый и хороший выпуск игр, однако, история с Battlefield 2042 все ещё может отвергнуть игроков, ведь так? В этот раз инсайдер Джез Корден выпустил новый подкаст, где рассказал фанатам Halo и Forza самые свежие новости, по работе с этими проектами и раскрыл планы 343 Industries - разработчиков Halo.

Начнем с ожидаемой гонки Forza Motorsport от студии Turn 10. В подкасте заявили, что новая часть гоночной аркады уже в процессе бета-тестирования, естественно закрытого. По словам инсайдера, в тесте уже успели поучаствовать влиятельные люди и уже знают, что из себя представляет тайтл. Если данная информация действительна, то ожидать анонса новой части аркады можно уже в июне на мероприятии Xbox & Bethesda Showcase, где и раскроют дату выпуска игры в глобальный релиз и другую интересную информацию по проекту. Если действительно все так, то игра может выйти в релиз уже к концу текущего года, скорее всего в конце осени.

Если верить заявлению инсайдера, то студия 343 Industries - разработчик Halo, начал работу над новым проектом, при этом не оставляя поддержку Halo Infinite. Возможно студия начала работу над новым тайтлом во вселенной Halo, хотя инсайдер не уверен на 100% в этой информации. Ещё могу предположить, что они начали работу над крупными дополнением для Infinite, что также маловероятно, но возможно. В любом случае почти уверен, это не означает действительную активную разработку нового проекта или дополнения.

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В заключении инсайдер рассказал слушателям информацию, что компания готовит очное событие в рамках Xbox Showcase, но эта информация не подтверждена на 100%. Что мы имеем по итогу? Из всего подкаста можно смело подтвердить начало бета-теста Forza Motorsport, и соответственно ее скорый анонс с датой выхода примерно в конце года.