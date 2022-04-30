Старый добрый Rainbow Six отказался от абонемета, а вот Rocket League наоборот.

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Уже несколько лет зависимая студия Psyonix, которая разработала легендарную игру Rocket League объявила, что болиды формулы 1 вернутся в игру, однако, не так как это было раньше. Если ранее вы приобретали за определенное количество кредитов набор, и получали все заявленные предметы сразу, то теперь разработчики решили испытать годовой абонемент. Он станет доступен для покупки за 1100 кредитов, 4 мая на всех платформах.

Приобрести пропуск возможно до 10 мая, отмечу время появления набора - это будет в промежутке от 18:00 до 20:00 по московскому времени. Годовой пропуск предоставит игрокам доступ к эксклюзивным болидам формулы 1, командным наклейкам, всего их пять штук. Еще вы получаете специальную раскраску для донатной Mclaren в стиле майами и пальм, а также колеса "Pirelli". По традиции фри ту плей игроки смогут получить бесплатный подарок, в этот раз это баннер пользователя в стиле формулы 1.

Отличия абонемента от набора: вы будете получать дополнительный контент на протяжении всего года, это новые наклейки на болид, другие цвета для полученного колеса Pirelli и возможно какие-то скрытые "плюшки" в виде новых болидов. Делать ничего не нужно, все покупатели будут автоматически получать предметы в свой инвентарь, и при входе в игру им отобразиться, что они получили новый предмет. Не исключаю, что разработчики могут возвращать возможность покупки пропуска или наборов с дополнительными раскрасками, для тех, кто не успел приобрести абонемент в период с 4 по 10 мая, ведь создатели это часто практикуют. Такая ситуация была например с Mclaren, Nissan и другими наборами.

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Отмечу, что новый пропуск очень сильно напоминает в прошлом систему из Rainbow Six: Siege. Там вы также покупали за определенную сумму абонемент, и получали всех новых оперативников на год вперёд.