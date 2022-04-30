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GrozaX За пост начислено вознаграждение
Первый киберспортивный турнир по стратегии Crossfire: Legion пройдет с 5 по 28 июня
Кстати, эта игра ведь еще даже не вышла релиз.
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Создатели стратегии Crossfire: Legion из студии Blackbird Interactive объявили, что киберспорту в игре точно быть. Команда разработчиков запускает турнир по игре на территории Европы, Азии и Северной Америки, событие пройдет с 5 по 28 июня. Отдельный список стран не опубликован, так что приходится ориентироваться только на регион, повезло же Южной Америке, Австралии и Африке. Любой желающий пользователь и обязательно фанат стратегий может принять участие в турнире, для этого необходимо лишь пройти регистрацию на официальном сайте ESL.

Но не отметить маленькую, совсем крохотную проблему я не могу. Данная игра еще даже не вышла в ранний доступ, представьте себе, игры еще нет и ее никто не пробовал, а на турниры уже собирают участников. В ранний доступ Steam проект доберется 24 мая, так что зарегистрированные участники сумеют успеть подготовится к турниру и попробовать свои тактические силы в киберспорте, тем более стратегия совсем свежая.

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А может быть это рекламный ход студии разработчика? Ведь в новой игре есть большие шансы пробиться в киберспорт, людям эта идея нравится, они регистрируются и на выходе все покупают ранний доступ. Все в плюсе, а особенно студия: и онлайн, и деньги за проект, и интересные битвы.

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#киберспорт #crossfire: legion
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