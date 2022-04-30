Однако, создатель софта готов заплатить 20 тысяч долларов, пользователю который докажет его вину.

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Теперь у любителей читов в онлайн и оффлайн играх появится новая фобия, которая дополнит остальные. Мало того, что используя софт в игре вы рискуете получить бан аккаунт, что заставит вас покупать игру снова либо усложнит создание другого аккаунта, так еще вам необходимо платить за читы, хотя никто не спорит, есть и бесплатные, но опасность подхватить вирус или "майнер" еще больше. Так теперь стоит серьезно задуматься об опасности майнинга на чужих компьютерах, даже если вы приобрели приватный софт.

Разработчика софта для королевской битвы Warzone подозревают в добавлении майнинговых программ в свои читы, так что выходит создатель софта теперь зарабатывает в два раза больше, а может и в три...

Некоторые покупатели заявили, что его читы создают папки для майнинга на их персональных компьютерах, а у одного из пострадавших, антивирус нашел майнер в софте. Создатель читов не хочет признавать ошибку и рассказать правду, вместо этого, он предлагает пользователям доказать его вину, и если кто-то сумеет это сделать, он заплатит 20 тысяч долларов.

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Понять кто прав в этой ситуации, а кто виноват довольно сложно. С одной стороны у покупателей наблюдаются проблемы которые, подтверждают проблему, однако, создатель софта настолько уверен в своей правоте, что готов заплатить круглую сумму.