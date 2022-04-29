Хотя российский разработчик воспользовался исходным кодом Британца.

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Команда создателей сегодня опубликовала сообщение, где заявила о достижении 100 тысяч установок отечественного аналога Play Market и App Store, правда сделанный он на базе F-Droid, и получил "оригинальное" название RuMarket. На данный момент в отечественном Play Market можно загрузить 32 приложения: это браузер Яндекс, российские банки, которые кстати были удалены из-за санкций в магазине Google Play, например "Альфа-Банк", "ВТБ", "Промьсвязьбанк".

"За две недели RuMarket набрал более ста тысяч установок - альтернатива Google Play" - слова команды создателей магазина.

Как ни странно, но самое популярное приложение по загрузкам в RuMarket стало именно банковское, это "Альфа-Банк". Отмечу, что версия приложения может обновляться несколько с опозданием, тогда как в Google Play таких проблем не было и не будет из-за системы проверки обновлений. Сам банк посоветовал производить установку банка только с официальных или проверенных источников, а вот RuMarket в списке не числится, так что устанавливать банковские приложения оттуда необходимо с осторожностью, тем более приложение сделано не с нуля.

Создатели RuMarket заявили, что лидерствующую позицию по скачиванию в разделе "Городские приложения" заняла транспортная карта "Тройка". Несмотря на маленькую популярность RuMarket, уже сейчас на него производится немало кибератак, и справится с ними еще труднее, нежели крупным компаниям по типу Яндекса, которые тоже "падали".

"Мы ожидаем крупное увеличение приложений в нашем магазине до конца мая, по причине блокировки российских компаний в магазинах из-за санкций. Хотелось бы отметить, что сейчас нам необходимо отладить работу, нежели привлекать огромное количество приложений, которые могут долго обновляться или вовсе будут ошибки с установкой. Несмотря ни на что мы рады, что рынок становится конкурентным, и есть много пользователей, которые желают удобство в мобильных приложениях"

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Разработчики RuMarket обещают в будущем добавить монетизацию для разработчиков приложений, усилить безопасность, а также добавить дифференциацию приложений по рейтингу. В будущем, после исправления всех проблем с инфраструктурой, приложениям необходимо будет проходить проверку на вирусы, и конечно модерацию. Отмечу, что российский разработчик использует исходный код каталога программ F-Droid, который был создан в Британии.