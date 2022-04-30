Более 4 миллионов лайков под одним твитом...

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Илон Маск то управляет акциями с помощью единого твита, то сражается с политиками и бизнесменами в Twitter, а вот теперь бьет рекорды по популярности с помощью одного заявления. Владелец SpaceX и Tesla Илон Маск уже договорился о покупке соцсети Twitter за 44 миллиарда, и на этой почве выложил твит, надеюсь шуточный, про Coca-Cola и кокаин. Данный твит сумел собрать 4,5 миллиона лайков, а "шуточка" стала второй по популярности, она не смогла обогнать лишь печальный твит об смерти Чедвика Боузмана (7,2 млн лайков), кто не знает, этот актер стал узнаваемый по миру после съемок в фильме от Marvel - Черная Пантера.

"Потом я куплю «Кола-Колу» и верну в нее кокаин" - именно эти слова стали легендарными на последней неделе, и наверное самым популярным высказыванием Илона Маска за все время в Twitter.

Конечно Илону придется выложить не малую сумму за компанию, всего 287 миллиарда долларов, а уже после этого целеустремленный бизнесмен Илон сможет начать процесс добавления, хотя нет, если быть точнее "возвращения" кокаина в напиток. Так сказать освободить напиток от ограничений мировых бизнесменов и политиков, как Twitter.

Представьте, что было если бы Илон набрал столько просмотров и лайков на заявлении про Догикоин или Тесла, или Starlink, да и вообще любой бизнес... Любителям акций крупно повезло, если бы такое действительно произошло.

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