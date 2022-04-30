Из-за этого изменения в правилах, авторы лишаться крупного заработка с искусства.

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Как только Epic Games пытается использовать альтернативные способы оплаты в обход комиссии Google или Apple, то у них тут же появляются проблемы, как с Fortnite. Теперь в суде Epic и двух гигантов начнется битва за альтернативную оплату в приложении Bandcamp, это музыкальный магазин. Компания Epic требует ввести запрет на удаление магазина из Play Market.

Началось это из-за обновления правил пользования магазина Google, где уделили внимание острой проблеме альтернативной оплаты, из-за чего любые приложения должны полностью перейти на способ оплаты Google, в ином случае их постигнет судьба Fortnite- полное удаление из магазина приложений, и куча неудобств пользователям Bandcamp.

Даже несмотря на то, что музыкальный магазин давно имеет такой альтернативный способ оплаты, а именно аж с 2015 года, Google это совершенно не беспокоит, выполнять правила придется. Напомню, до этого Google не запрещал альтернативный способ оплаты музыкальным сервисам, и я могу предположить, что это связано с приобретением Bandcamp компанией Epic Games, это произошло в марте текущего года. Видимо обида гугл не прошла, и они решили отыграться на музыке, хотя пострадают теперь все сервисы, и авторам придется платить меньше заработных денег на продаже искусства.

Нововведения техногиганта должны вступить в силу уже с 1 июня, так что сервисы должны уже сейчас начинать процесс перехода на оплату через Google, потом могут не успеть, и суд им не поможет.

В иске компания Epic заявила, что из-за перехода на такую систему авторам Bandcamp станут выплачивать меньше денег, а не, как сейчас 82%, так как гугл отбирает себе 10%. Также с переходом на оплату Google, время вывода денег может быть от 15 дней до 45, тогда как было 24-48 часов.

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