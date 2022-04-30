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Сборка Iphone 13 добралась до Бразилии - Mini и Pro не будет
Это позволило существенно понизить цену на устройство.
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Компания Apple начала процесс сборки устройств Iphone 13 на заводе Foxconn в Бразилии. Конечно, основой производства мобильных устройств Apple останутся два лидирующих региона - Индия с Китаем. Отмечу, что на территории Бразилии будут собирать не все модели Iphone, к примеру версия mini туда к сожалению не добралась. Один из пользователей соцсети Илона (Twitter) сообщил, что уже смог приобрести Iphone 13 с номером модели из Бразилии, а вот и сам номер: MLPF3BR/A. Именно эта информация подтверждает старт производства, ведь китайский завод имеет идентификатор BZ/A.

По документам в Бразилии разрешено собирать только стандартную версию Iphone 13 с размером экрана 6,1 дюйма, а вот Mini и Pro версия похоже собираться не будут, как минимум по документам все именно так. Отмечу, что за все время производства в Бразилии, корпорация не собирала модели Pro, так как они значительно дороже и не пользуется достаточным спросом в развивающихся странах. Вот пример, что собирали на территории Бразилии раньше: Iphone SE и 11. Версия Mini может не собираться на заводе по причине скорого отказа корпорации от модели, это произойдет ближе к концу года.

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Старт производства в Бразилии значительно понизил налоги, которые платит Apple в государство, а соответственно жители смогут купить смартфон дешевле, причем не на какие-то копейки, а на целых 500 долларов меньше. 

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#apple #iphone
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