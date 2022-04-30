Speedtest от той же компании продолжает работу.

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Сегодня из сервиса по отслеживанию сбоев серверов Downdetector исчезли все интернет-ресурсы и компании из Российской Федерации, а также стало невозможно перейти на российскую версию сервиса. Если вы захотите перейти на региональную версию, вас просто переадресует на глобальную американскую версию сервиса. Компания владеющая Downdetector не сделала никаких заявлений, по поводу удаления России из сервиса, и почему вообще это происходит.

Если вы думали обмануть сайт и просто ввести название компании из России, то вам выведут ошибку. На главной странице сервиса пропали все компании. Также не получается и зайти на отчет сбоев по всей стране, при попытке это сделать вам отобразит данные Соединённых Штатов Америки. Если кратко - получить данные о российском регионе стало невозможно.

Не могу пропустить важный момент: Компания владеющая сервисом находится на территории США, и я могу смело предположить, что, либо они сами этого захотели спустя некоторое время, либо им пришлось это сделать из-за введенных санкций. Хотя, тот же Speedtest от той же американской компании работает нормально, но с таким развитием событий тоже может перестать работать.

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Напомню, что ещё в начале апреля Роскомнадзор просил компанию, владеющую Speedtest передать информацию о локализации персональных данных, а неповиновение считается нарушением закона о сборе и передаче данных пользователей из РФ.