Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
На сервисе Downdetector исчезли российские компании и произошли общие сбои относительно ру сегмента
Speedtest от той же компании продолжает работу.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде
Слив RTX 3080 по цене 3070 Ti
RTX 3060 дешевле 60 тр в Ситилинке
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
<b>RTX 3050 MSI дешевле 50 тр</b>
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр

реклама

Сегодня из сервиса по отслеживанию сбоев серверов Downdetector исчезли все интернет-ресурсы и компании из Российской Федерации, а также стало невозможно перейти на российскую версию сервиса. Если вы захотите перейти на региональную версию, вас просто переадресует на глобальную американскую версию сервиса. Компания владеющая Downdetector не сделала никаких заявлений, по поводу удаления России из сервиса, и почему вообще это происходит.

Если вы думали обмануть сайт и просто ввести название компании из России, то вам выведут ошибку. На главной странице сервиса пропали все компании. Также не получается и зайти на отчет сбоев по всей стране, при попытке это сделать вам отобразит данные Соединённых Штатов Америки. Если кратко - получить данные о российском регионе стало невозможно.

Не могу пропустить важный момент: Компания владеющая сервисом находится на территории США, и я могу смело предположить, что, либо они сами этого захотели спустя некоторое время, либо им пришлось это сделать из-за введенных санкций. Хотя, тот же Speedtest от той же американской компании работает нормально, но с таким развитием событий тоже может перестать работать.

анонсы и реклама
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming задешево в Регарде
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
3060 Gigabyte задешево в Регарде

Напомню, что ещё в начале апреля Роскомнадзор просил компанию, владеющую Speedtest передать информацию о локализации персональных данных, а неповиновение считается нарушением закона о сборе и передаче данных пользователей из РФ.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции #downdetector
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Отечественный аналог Play Market установили 100 тысяч пользователей за неделю
На Apple вновь подали коллективный иск из-за отключения Apple Pay в России
«Промсвязьбанк» подключился к системе "СБПэй"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Sony тихо возвращается в Россию – PS Store и покупки игр уже доступны, но есть некоторые нюансы
29
Недорогие геймерские видеокарты дешевеют в магазинах РФ – цена на GeForce RTX 3050 ниже 50 000р
53
Магазин DNS выручил 190 млрд. рублей за последний год на онлайн-продажах
2
Удачливый майнер в одиночку добыл блок с Биткоинами на сумму в $244 000 с шансом 0.00005%
5
Цены на видеокарты в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным – Radeon RX 6500 XT стоит 32 000р
32
Биржа Binance приступила к конфискации криптовалюты со счетов родственников российских политиков
12
Более 300 вирусов "нашел" мастер-мошенник в телевизоре пенсионера, "заработал" 53000р, а теперь ждет суда
88
Российский инженер запатентовал вечный двигатель и ищет 5 000 000р на реализацию проекта
8
Radeon RX 7700 выйдет в 4 квартале 2022 по цене $500 и предложит производительность Radeon RX 6800ХТ
16
Переход Эфира на PoS случится только в 2023г – снизить доходы майнеров поручено Бомбе сложности
12
Бюджетная Radeon RX 6400 за $160 уступила GeForce GTX 1650 и слегка обошла GeForce GTX 1050 Ti
6
В РФ создадут закон о конфискации криптовалют, а биржи обяжут раскрыть данные кошельков россиян
8
Компания Sycom предлагает ПК с GeForce RTX 3090 Ti и процессором Core i9-12900K за 5146 долларов
4
Блогер купил 14 компьютеров за 36 000р – что можно найти в старых офисных ПК в 2022 году
6
"Яндекс" в марте выплатил премий на 6 млрд рублей и прекратил прием новых сотрудников
+
М.Видео отправляет некоторых сотрудников на удалённую работу из-за сокращения ассортимента
3
Месячная аудитория соцсети VK превысила 100 миллионов пользователей
1
DSA: Илон Маск намерен продвигать свободу слова в Twitter, но Евросоюз против
8
Сервис прямых трансляций Twitch прощается с функцией «Друзей»
+
Энтузиаст за три часа смог запустить Windows XP на процессоре Pentium с частотой 1 МГц
3

Популярные статьи

Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 1
58
Обзор и тестирование смартфона Honor X8
11
Мои впечатления от игры Rambo: The Video Game. Часть первая
7
О криминальном прошлом Nintendo
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI
8
Минутка юмора: фейлы в описаниях компьютерных комплектующих на сайтах магазинов
+

Сейчас обсуждают

ultrafx
00:59
Мозг у тебя мертвый.
Бюджетная Radeon RX 6400 за $160 уступила GeForce GTX 1650 и слегка обошла GeForce GTX 1050 Ti
Asmodeus
00:57
Когда уже майнерам предпишут отравиться на восстановление Донецка и Луганска? Биткоины конфисковать, а вырученные с них деньги раздать пенсионерам, на лечение больным и помощь инвалидам.
Биткоин продолжает дешеветь, а эксперты Cryptonews ожидают падения ниже $30 000 и прихода криптозимы
Asmodeus
00:53
Пока кроме Вайлдберис нигде этой системой оплатить не могу. В Леруа Мерлене пытался ей оплатить вчера. Приложение сразу выдывало ошибку. Хотелось бы её ещё и в приложениях для вызова такси иметь.
«Промсвязьбанк» подключился к системе "СБПэй"
Alex23
00:52
так а где твое доказательство что это русские солдаты?
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
Андрей Марченко
00:52
вы что и правда в это верите? Дурные совсем? да кто будет в таких целях их использовать, не гоните. Вот в нехороших целях - ещё поверю.
О болезнях, которые переносят комары и клещи, и о том, как можно использовать насекомых на пользу человечеству
Alex23
00:51
ваши блогеры едят человечину своих солдат, а он не верит что в банках человечина🤢 фу вонючие людоеды, ну у вас и нацизма нет, у вас ничего нет... людоеды и нацисты
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
Asmodeus
00:47
Мне кажется, что добавка на основе из листьев коки в сверхмалых дозах всяко полезнее лошадиных доз химического кофеина. Жители Колубии часто являются долгожителями. Илон прав. А в российскую колу непл...
Твит Илона Маска про Coca-Cola и кокаин стал вторым по популярности в мире
Saint-14
00:42
Зачем мне спрашивать, если очевидно, да и всем известно, что никакой провокации не было. Я твою гипотезу развиваю, а ты мне ответить не можешь, получается, что твоя гипотеза не имеет право на существо...
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
Saint-14
00:39
Ты опять с темы сьезжаешь, и так и не привел пруфов, что в консервах человечина содержится. Написать что угодно можно на этикете, хоть то, что консервы из единорогов сделаны, но сути это не отображает...
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
Alex23
00:37
спроси у своего тупорылого руководства
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем