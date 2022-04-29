По всей видимости он взял кредит у Morgan Stanley.

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Миллиардер, владелец компании Tesla и Spacex оказывается продал 4,4 миллиона акций компании по производству электромобилей Twsla, ради покупки Twitter и дальнейшего развития соцсети. Общая сумма, которую получил Илон в результате сделки - примерно $4 миллиарда.

Как стало известно, Илон продал эти акции за несколько дней об объявлении покупки Twitter, самую крупную часть всех акций продано во вторник. Отмечу, что именно тогда акции Tesla упали на 12%. После того как простые люди узнали о действиях Маска, он сразу же отреагировал и опубликовал твит, где сообщил, что больше акции продавать не станет. До момента продажи акций, Илон владел 171 млн бумаг, а это 17% от всех акций компании Tesla.

Напомню, что Илон решился на покупку соцсети Twitter ценою в $54,2 за одну акцию, а общая сумма сделки составляет $44 миллиарда. По словам Илона, он хочет начать активно развивать социальную сеть, сделать ее частной, и в обязательном порядке сделать ее свободной, где каждый может говорить то, что он желает без риска быть заблокированным. Для завершения сделки необходимо разрешение от регулирующих органов и акционеров компании.

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Хочу отметить, что после одобрения сделки Илона, капитализация автопроизводителя сократилась на $130 млрд, и как я сказал выше - акции упали на 12%. Немаловажно, что на покупку соцсети будут использованы деньги Morgan Stanley, выданные под залог ценных бумаг ценою в $12,5 миллиарда.