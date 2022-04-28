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GMC Hummer EV получил огромный спрос в Соединенных Штатах Америки, данастолько сильно, что возник дефицит модели, из-за чего цена на авто подскочила вдвое. Модель стартовала ценой в $112 тысяч, однако, уже сейчас на аукционах, если повезет можно найти электропикап за $250 тысяч, и это только если вы успеете забрать по такой "сладкой" цене. Отмечу, что GM успели поставить только 99 автомобилей. Вчера в продаже имелось всего несколько моделей, и продали их ценой более $250 тысяч. На аукционах, как я сказал выше, тоже не все хорошо, к примеру на Cars and Bids новую модель Hummer EV продали за $260 тысяч.
В Америке сейчас огромный спрос на электрические пикапы, даже на те, которые все еще не вышли. Для желающих приобрести электропикап доступны Ford F-150 Lightning и Rivian R1t, по заказам их достаточно до 2023 года. Кстати, цена у Ford F-150 довольно народная, всего $49 тысяч, а в скором времени на рынок выйдет электропикап Chevrolet, кстати, тоже за 49 тысяч, но это произойдет ближе к началу 2023 года. В скором времени ожидается спортивный Chevrolet Corvette гибрид, а после и его полная электрическая версия.
Коротко об Hummer EV:
- Запас хода - доходит почти до 530 км.
- Масса - 4110 кг.
- 1000 лошадиных сил.
- Полный привод.