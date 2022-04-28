Также операторы провели архивацию и запуск новых тарифов, или просто обновили их.

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Апрель оказался испытанием для крупных мобильных операторов в Российской Федерации, из-за чего им пришлось внести изменения в свои тарифы, а также обратить внимание на архивацию услуг. По статистике общий рост услуг мобильных операторов за апрель вырос на 10%.

Начнем с крупного "МегаФон". Компания еще в середине месяца объявила о повышении на линейку "Без переплат", хотя изменения некоторых регионов вовсе не коснулись. Вот список тарифов, которые подорожали в среднем на 30 рублей:

Тариф "Минимум", "Интернет", "Звонки", "МегаТариф" и "Максимум".

По словам компании, рост цен обусловлен повышением затрат на сохранение действующих услуг, могу предположить, что виной стали санкции на Российскую Федерацию, и проблемы с закупкой оборудования на их фоне.

МТС также поднял цены в некоторых регионах, но всего на два тарифа: "Нетариф" и "Нетариф Джуниор", рост составил примерно 40 рублей. Это произошло 12 апреля, хотя компания заявляет, что абоненты даже не заметят такое изменение.

На фоне санкций мобильные операторы стали чаще архивировать свои тарифы, и выпускать новые. Так, крупный "Теле2" убрал сразу четыре тарифа:

"Мой Теле2", "Мой разговор", "Мой онлайн", "Мой онлайн+", "Супер онлайн+"

Отмечу, что компания почти сразу запустила их новые версии, к примеру был "Супер онлайн+", а стал просто "Супер разговор".

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Похожие действия совершили мобильные операторы "Вымпелком", по словам компании они выводят только старые тарифы, и где мало пользователей для освобождения ресурсов.