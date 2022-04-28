По словам пользователей, сейчас оплату можно провести через Qiwi.

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Как сообщает "ТАСС", на AliExpress наблюдаются проблемы с оплатой иностранных товаров, при чем не только банками которые под санкциями. Оплата не проходит картами VISA и Mastercard, даже если вв получили карту до февральских событий и санкций. Карта МИР также отклоняется. Если вы хотите приобрести товар с российского склада, то в этом случае оплата проходит без проблем. При желании приобрести иностранный товар необходимо проводить оплату через Qiwi. Эту проблему подтвердила AliExpress Россия.

"Сейчас мы наблюдаем проблемы с обработкой платежей. Мы начали заниматься решением проблемы, и скоро покупатели вновь смогут оплачивать покупки всеми способами"

Как я сказал выше, сама AliExpress советуют пользователям воспользоваться Qiwi либо счетом мобильного телефона, при желании оплатить иностранный товар. Через Qiwi необходимо конвертировать рубли в доллары, из-за чего система забирает 0,95% от суммы товаров. Проблема должна быть решена в самые короткие сроки, ждать долго не придется.

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Напомню, что подразделение AliExpress Россия было зарегистрировано 4 года назад, в 2018 году. В него вложилась сам китайский гигант Alibaba, а также топовые российские компании в виде VK, РФПИ и МегаФон.