До этого момента с апдейтом можно было играть только на ПК.

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Команда разработчиков из студии Re-Logic объявили о выходе обновления под номером 1.4.3 для платформ PlayStation 4, Nintendo Switch и мобильных устройств. Ранее только игроки на персональных компьютерах могли погрузиться в атмосферу нового обновления.

Апдейт связан с игрой Don`t Starve, благодаря этому кроссоверу в песочницу добавили новое освещение и шейдеры. Конечно не обошлось и с введением нового оружия, предметов, NPC и врагов, опять-таки в стиле Don`t Starve. Еще могу отметить абсолютно новую систему голода и опасной темноты для игрока, теперь походы в пещеры или горы нужно планировать с умом, иначе рискуете остаться голодными, без еды, так еще и в кромешной темноте, от которой персонажу путешественнику становится страшно.

Студия Re-Logic уже активно работает над патчем 1.4.4 с кодовым названием "Любимое Дитя". Говорят, что 1.4.4 благодарность за получение награды Steam 2021 Labor of Love. Обновление будет сосредоточено не на добавлении нового контента, а в первую очередь на изменении баланса, после которого фанаты игры могут вновь перепройти игру, и ощутить новые эмоции от прохождения. Также есть прекрасное видео, конечно не от разработчиков, но лучше, чем ничего.

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