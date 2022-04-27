Не помешал росту и скандал с Джо Роганом.

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Отчет Spotify гласит, что за первый квартал число премиум-подписчиков выросло на 2 миллиона, по сравнению с прошлым кварталом: Было 180 млн, а стало 182. В отчете указан рост на 15%. Количество активных пользователей также подросло, с 406 млн в конце прошлого года, до 422 млн сейчас, или 19%. Отмечу, что по анализам Spotify они должны были достичь на 1 миллион подписчиков больше, однако, в связи с уходом из Российской Федерации этого не удалось, хотя рост не остановился.

"Если убрать результаты после ухода из Российской Федерации, то рост подписчиков превзошел наши ожидания"

Напомню, что Spotify приостановил продажу своих услуг на территории России в конце марта, это произошло перед окончанием финансового квартала. Как заявляют в компании, причиной ухода стало принятие закона про "фейковые новости", нарушение которого наказывается лишением свободы на 15 лет. По статистике компании они потеряют 2 миллиона активных подписчиков, 1,5 миллиона в марте, а к концу апреля число составит 600 тысяч подписчиков. Количество активных пользователей составит еще больше, если конечно не VPN.

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Отмечу момент скандала Spotify и Джо Рогана. Популярные артисты Нил Янг и Джони Митчелл ушли с платформы, и обвинили в использовании подкаста Spotify для распространения дезинформации о вакцинах. Некоторое время спустя, в Twitter стал популярен хештег #SpotifyDeleted. Как сообщил Роган, по итогу количество подписчиков у него только выросло, после скандала.