Обновление довольно крупное, так еще и апдейт для SteamOS завезли.

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Несомненно, чтобы поддерживать уровень продаж для Steam Deck необходимы обновления, чем и занялась Valve, при чем очень активно. Новый апдейт добавляет несколько функций, среди которых экран блокировки. Теперь на консоль можно поставить PIN-код, и "наглые" геймеры отобравшие вашу консоль не смогут ее запустить, если вы не скажите им код. Такой код будет требоваться при входе в систему, загрузке, пробуждении или переключении на рабочий стол.

Наконец-то Valve добавили удобства для иностранцев, целых 21 язык для клавиатуры. Одновременно можно включить сразу несколько клавиатур, после чего появится кнопка для смены языка при наборе, она выглядит как наша планета земля. Изменение языка происходит в циклическом режиме. Valve уже работают над добавлением поддержки иероглифов на консоли, и произойдет это уже в ближайших месяцах, смотря на их шуструю работу и крупный апдейт.

Также обновили страничку с достижениями, во-первых, она стала грузиться несколько быстрее, и теперь можно легко переключиться между своей личной статистикой в игре, и собственно глобальной. А еще добавили выпадающий список с достижениями, чтобы их можно было сравнить. Плюс появилась поддержка нескольких окон, включить ее можно с помощью оверлея. SteamOS тоже получила обновление, вот что изменилось:

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