Функция устраняет визуальные артефакты и улучшает FPS в играх.





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Эта неделя будет насыщенной для компании, ведь она начнет процесс добавления новой технологии - Variable Refresh Rate (VRR) для обычных пользователей консоли. Конечно, чтобы почувствовать все изменения пришедшие с этой технологией, вам необходимо иметь монитор либо телевизор, который поддерживает HDMI 2.1 и саму технологию VRR.

Новая технология синхронизирует частоту обновления дисплея и графический выход консоли PlayStation 5 в динамическом режиме, что в свою очередь повысит кадры в секунду в играх. Визуально игра станет меньше тормозить, ведь технология устраняет визуальные артефакты. По итогу мы имеем улучшенный визуально FPS, а сама графика становится несколько четче, нежели было ранее.

Скорее всего в уже вышедшие игры поддержку технологии будут включать с помощью патча, а вот новые игры будут получать ее сходу. Уже имеется список с тайтлами, которые будут иметь поддержку VRR на следующей неделе с помощью патча, среди них есть очень популярные проекты, к примеру Call of Duty, Rainbow Six Siege, DIRT и другие:

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Хочу отметить, что технологию можно включить даже без заявленной поддержки VRR в играх, однако, тогда могут появиться визуальные артефакты, и желаемого эффекта вы не получите. Чтобы включить опцию, вам необходимо только обновить свою PlayStation 5, а это произойдет уже на этой неделе. Технология автоматически включается, если у пользователя есть совместимый монитор/телевизор, но только для поддерживаемых игр, а вот для неподдерживаемых можно включить вручную. Отключить технологию можно через настройки в разделе Screen and Video.