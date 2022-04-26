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Билл Гейтс предложил создать команду реагирования на эпидемии
А сколько было теорий заговоров про Билла, а ведь он за здоровье!
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Билл Гейтс затронул серьезную тему эпидемий на TED Talk, где предложил основать команду быстрого реагирования на новые обнаруженные эпидемии в мире, по типу Covid-19. Тогда же он показал статистику по коронавирусу и заявил, что если бы такая команда существовала, то ковид можно было бы победить за сто дней, а 98 процентов смертей - предотвратить. По его словам, если постараться остановить вирус в самом начале пути, когда заболевания затрагивают малую часть населения - остановить заболевания будет во много раз проще, нежели бороться по всему миру.

Билл утверждает, что коронавирус принес много знаний и люди поняли большинство своих ошибок, чего достаточно для того, чтобы в следующий раз такой беды не случилось. По его заявлению, коронавирус может стать последней пандемией в мире, если конечно власти и ученые предпримут верные меры в отношении здоровья и безопасности людей. Удивительно, но Билл призывает помогать бедным странам предотвращать начала вспышки болезни, и вакцина в этом даже не понадобится.

Гейтс желает создать команду под названием GERM или Global Epidemic Response & Mobilization с 3000 экспертами, которые будут трудиться не покладая рук днем и ночью, и пытаться предотвратить любую угрозу эпидемии или пандемии в мире. Все сотрудники должны иметь не только научное или медицинское, а и навыки в сфере коммуникации и дипломатии. По его ожиданиям на такую команду придется тратить огромные суммы, которые измеряются в миллиардах долларов. GERM необходимо будет проводить различные обучения, как это делают пожарные, чтобы ускорить обучение и получить новые навыки.  Команда должна будет сотрудничать с другими национальными командами в других странах, и вообще сотрудничество - главный инструмент для борьбы с болезнями.

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Вакцины он не обошел стороной - по его словам это удивительная вещь, на которой можно заработать кучу дене... кхм, помочь куче людей и предотвратить самые страшные вирусные заболевания.

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#covid #билл гейтс #эпидемия #ted talk
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