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Появилась вакансия геймдизайнера для создания порта Valorant на консоли
Хотя Riot Games могут нанять работника для создания нового уникального проекта на консоли.
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Успех Valorant на ПК не заставляет себя ждать и скорого выхода проекта на консоли, и сейчас начинают появляться намеки на скорый выход, хотя скорее это сообщает нам о скором анонсе, если конечно компания начала работу над проектом несколько раньше. Сегодня на официальном сайте разработчиков игры Riot Games появилась вакансия, которая может указывать на разработку консольной версии тайтла.

Компания ищет старшего дизайнера по игровому процессу, отмечу слово "для консолей". Студия требует 5 лет опыта работы в геймдизайне и участие в разработке как минимум одной "соревновательной" игры AAA+ класса, и конечно еще дополнительные навыки для успешной работы.

Хотя в вакансии не указано ничего, что может хотя бы немного рассказать нам о планах компании по выпуску консольной версии Valorant и ее даты выхода, однако, теперь с уверенностью можно говорить, что Riot Games задумали новый проект для консолей. Отмечу, что это может быть не просто порт соревновательной игры, а что-то новое по вселенной Valorant, может спин-офф, вакансия тут уже никак не поможет.

Что вы думаете по поводу выпуска соревновательной игры Valorant на консоли? Будет ли это действительно порт, или что-то совершенно новое.

 


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